"Ons publiek is volstrekt normaal": Ethias Arena niet opgezet met beledigende tweet John Cleese

19 juni 2018

De Ethias Arena in Hasselt heeft verbaasd gereageerd op Britse komiek en acteur John Cleese (78) die het Belgische publiek 'lui, dik en met bier doordrenkt' noemt. "We herkennen ons absoluut niet in die typering", benadrukt een woordvoerster van het theater.

John Cleese deed op 30 mei dit jaar Hasselt aan met zijn show 'The Last Time To See Me Before I Die'. Gisteren sloot hij zijn Europese tournee van in totaal 35 voorstellingen af, waarna hij besloot een korte, al dan niet gemeende recensie van zijn publiek te twitteren. Cleese blijkt dik tevreden over het publiek in de Nederlandse steden Haarlem, Zwolle en Breda. En ook Helsinki, Reykjavik, Bergen, Kopenhagen, Hamburg, Keulen, Zurich, Frankfurt, Wenen en Zagreb zijn grote favorieten. Het publiek in Hasselt echter wordt door de Brit - bij het grote publiek bekend van de tv-series 'Monty Python's Flying Circus' en 'Fawlty Towers' - "het slechtste publiek ooit" genoemd.

Geschrokken

"We zijn geschrokken van die tweet", zegt een woordvoerster van de Ethias Arena. Afhankelijk van het type voorstelling noemt zij het publiek dat het theater in Hasselt bezoekt "volstrekt normaal en vooral gemiddeld". "Lui, dik en bierdrinkend? Dat zijn onze bezoekers echt niet. En het is zeker niet zo dat mensen uit Hasselt en omstreken zich, anders dan in andere Europese steden, niet kunnen gedragen. We herkennen ons dus niet in wat Cleese schrijft."

Volgens de woordvoerster was het optreden van John Cleese overigens niet door het theater zelf geregeld, maar door het Belgische entertainmentbedrijf Live Comedy dat regelmatig internationale komieken naar ons land haalt. "Live Comedy had onze zaal op 30 mei afgehuurd voor Cleese. Het kan best zijn dat die organisatie een ander publiek trekt dan wij. Maar dan is en blijft de reactie van Cleese wat overtrokken."

John Cleese on Twitter Just finished 35th show of 35 Best audiences : Helsinki, Reykjavik, Bergen, Copenhagen, Zwolle, Hamburg, Cologne, Breda, Haarlem, Zurich, Frankfurt, Vienna and Zagreb Worst : Lazy, fat, beer-sodden, pseudo-French Belgian bastards in Hasselt Like reading Moby Dick to nomads