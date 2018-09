"Ons geld was gewoon op": Jamie Oliver verliest 105 miljoen euro in drie jaar tijd TDS

01 september 2018

10u18

Bron: Financial Times 0 Celebrities TV-kok Jamie Oliver (43) heeft in de Britse zakenkrant Financial Times in zijn kaarten laten kijken. Of beter gezegd: in zijn boekhouding. Die ziet er echter niet bepaald goed uit. Jamie is de afgelopen jaren naar eigen zeggen zo'n 105 miljoen euro armer geworden.

In het openhartige interview in de zakenkrant vertelt Jamie hoe hij er alles aan deed om zijn imperium te redden. Hij moest bijna 15 miljoen euro van zijn eigen spaargeld opnieuw investeren en ging voor meer dan 41 miljoen euro aan nieuwe leningen aan om het faillissement af te wenden.

"Ik had letterlijk twee uur de tijd om er al dat geld in te pompen, anders stortte alles de volgende dag in. Het was zo erg en zo dramatisch als het klinkt, aldus de chef. "Daarna was ons geld gewoon op".

Schuldenberg

Zijn restaurantketen Jamie’s Italian stond 80,8 miljoen euro in het rood. Meer dan de helft ging om achterstallige belastingen en huur, maar er waren ook niet betaalde facturen bij leveranciers en andere schuldeisers, en niet uitbetaalde lonen. Bij de reorganisatie die daarop noodgedwongen volgde, sloten 12 van de 37 vestigingen hun deuren en werden zo’n 600 medewerkers ontslagen.

Volgens Oliver faalden 40% van zijn ­zakelijke initiatieven. Hij verloor daardoor in enkele jaren zo'n 105 miljoen euro. Hoewel hij in 2017 nog op 'De Sunday Times Rich List' stond met een geschat vermogen van bijna 175 miljoen euro, is zijn naam dit jaar nergens te bespeuren in de lijst.