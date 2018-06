'One Tree Hill' actrice wilde eigenlijk nooit met haar collega trouwen: "We zijn allemaal 20 en dom geweest" De 'One Tree Hill'-actrice voelde zich onder druk gezet MVO

14 juni 2018

09u46

Sophia Bush heeft nooit willen trouwen met Chad Michael Murray. De actrice zei woensdag in het radioprogramma Radio Andy op Sirius XM dat ze zich onder druk gezet voelde om in het huwelijksbootje te stappen met haar One Tree Hill-tegenspeler.

Sophia trouwde in april 2005 met Murray, maar vroeg na een paar maanden al weer de scheiding aan. "Iedereen is 22 jaar en dom geweest", aldus Bush. "Het was niet iets dat ik echt wilde doen."

Ze had het gevoel iedereen teleur te stellen als ze niet zou trouwen. Ook voelde ze zich onder druk gezet door haar bazen omdat zij 'de enige was die ervoor kon zorgen dat Chad op tijd op werk zou verschijnen'. "200 mensen zouden hun kinderen nog in de avond kunnen zien als onze dagen op tijd zouden beginnen."

De inmiddels 35-jarige actrice zei al eerder dat zij en Murray "twee domme kinderen waren die al in eerste instantie geen relatie hadden moeten hebben".

Een woordvoerder van Murray heeft ondertussen al gereageerd op haar uitspraken. "Haar verhaal is hallucinant. Chad zou nooit trouwen voor eender welke andere reden dan liefde. 13 jaar na hun breuk is hij gelukkig getrouwd en leidt hij een fijn leven met zijn vrouw en kinderen. Hij is dan ook volledig over zijn relatie met Sophia heen en wil verder niet meer reageren op zulke belachelijke praatjes."