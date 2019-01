‘Once Upon A Time’-actrice Lana Parrilla komt naar FACTS KD

25 januari 2019

21u00 0 Celebrities De Amerikaanse actrice Lana Parrilla (41), bij ons vooral bekend van haar hoofdrol in ‘Once Upon A Time’, komt naar België. Op 6 en 7 april wordt ze verwacht in Flanders Expo in Gent voor de FACTS-conventie.

Lana vertolkte de slechte koningin uit het sprookje ‘Sneeuwwitje’ in de populaire Amerikaanse reeks over een vrouw die ontdekt dat ze de biologische dochter is van twee sprookjesfiguren. De actrice was als één van de weinige hoofdrolspelers te zien in alle zeven seizoenen van de reeks en won meerdere prijzen voor haar vertolking. Het iets oudere publiek kent de actrice misschien nog van haar rol als Greta in de spannende reeks ‘Lost’.

Naast Lana komen ook Gaten Matarazzo, bekend als Dustin uit ‘Stranger Things’, en Mads Mikkelsen, bekend als Hannibal uit de gelijknamige reeks, naar FACTS. Ook ‘Aquaman’-acteur Dolph Lundgren is van de partij. Wie een foto of een handtekening van de acteurs wil, betaalt minstens 40 euro en maximaal 85 euro. Prijzen voor Lana Parrilla zijn nog niet beschikbaar.