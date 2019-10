“Oh no!” Beroemdheden vrezen voor miljoenenwoningen in Californische bosbranden SDE

28 oktober 2019

13u06 0 Celebrities Al dagenlang wordt Californië geplaagd door bosbranden. Meer dan 200.000 mensen werden al geëvacueerd en maar liefst 12.000 hectare ging al op in vlammen. Ook de peperdure huizen van enkele beroemdheden bevinden zich in de gevarenzone, al lijken ze voorlopig de dans te ontspringen.

Heel wat beroemdheden bezitten een huis in de wijk Pacific Palisades in Los Angeles, prachtig gelegen met zicht op de oceaan. Een week geleden brak daar echter een bosbrand uit, die gevaarlijk dicht bij de miljoenenwoningen van verschillende sterren in de buurt kwam.

Reese Witherspoon heeft al jaren een luxueus huis in Pacific Palisades. Ook ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’-regisseur J.J. Abrams woont sinds 2017 in de wijk. Hij telde 6,2 miljoen dollar neer voor een huis met 17 slaapkamers. Adam Levine, de zanger van Maroon 5, woont samen met zijn vrouw Behati Prinsloo in het voormalige stulpje van Ben Affleck en Jennifer Garner. Ze kochten de woning voor 31,95 miljoen dollar. Ook Matt Damon, Tom Hanks en Steven Spielberg wonen in de buurt. Al die beroemdheden blijven echter opvallend stil op sociale media. Geen woord over de bosbranden en het gevaar voor hun huizen.

Dat is anders bij Chris Pratt en zijn familie. De acteur is samen met zijn kersverse vrouw Katherine Schwarzenegger een huis aan het bouwen in Palisades Highs, vlakbij de bron van het vuur. En hoewel de werf wonderwel onbeschadigd uit de vuurzee kwam, riep Pratt zijn volgers op Twitter wel op om te bidden. “Bid met mij voor iedereen die geraakt wordt door de Palisades bosbranden. Bedankt aan de hardwerkende brandweermannen van LA. Opnieuw moeten we steunen op onze hulpverleners. Bedankt voor wat jullie vandaag en elke dag opnieuw doen. Blijf alsjeblieft veilig.” Ook Maria Shriver, journaliste en schoonmoeder van Pratt, reageerde op Twitter op de gebeurtenissen. “Californië blijft branden en onze brandweermannen blijven vechten om de schade te beperken en ons veilig te houden. We zouden nergens zijn zonder hen. God zegene hen.”

(lees verder onder de tweets)

Join me in praying for all those affected by the Palisades Brush Fire. Thank you to the hard working LAFD. Once again we lean on our first responders. Thank you for what you do today and every day. Please be safe. chris pratt(@ prattprattpratt) link

California continues to burn and our firefighters continue to fight to contain the damage and keep us safe. We would be nowhere without them. God bless. #California #californiawildfires https://t.co/F91gTQDQ0r Maria Shriver(@ mariashriver) link

Dat zo'n gigantische vuurzee wel indruk maakt, bewijzen ook enkele foto’s die de beroemdheden op hun sociale media plaatsen. Sofia Richie, dochter van Lionel en model, plaatste op haar Instagram Stories een beeld waarop een grote rookpluim te zien was. “Oh no!”, schreef ze erbij. Ook zangeres Cassie kon de rook duidelijk zien: “Dit is de rook van het vuur in Pacific Palisades”, schreef ze bij enkele beelden.

(lees verder onder de foto’s)

En ook een aangeslagen Ray Liotta, die je kent van onder meer ‘Goodfellas’ en ‘Hannibal’, werd in de straten van Pacific Palisades gespot. Hij kreeg er meer uitleg en instructies van de verzamelde brandweermannen. Ze hielpen hem om veilig het gebied te verlaten.

Momenteel woedt de brand vooral in Sonoma County en in Zuid-Californië, waar minder beroemdheden wonen.