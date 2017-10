"Nu wil mijn vader ineens profiteren van mijn succes" Andy Peelman uit 'De Buurtpolitie' TK

Bron: Story 0 vtm Andy Peelman Celebrities Acteur Andy Peelman (33) kennen we allemaal als inspecteur Koen uit 'De Buurtpolitie'. Dat hij ook een relatief bekende vader heeft, dat weet bijna niemand. De twee hebben dan ook geen goede band, vertelt Andy in Story. "Nu wil hij ineens een graantje meepikken van mijn succes."

De vader van Andy heeft Wim Ravell, en hij was ooit de allereerste winnaar van de Soundmixshow op VTM. Daarna scoorde hij enkele hits, waaronder 'Mijn Zoon'. Nogal dubbel, vindt Andy nu.

Toen ik ongeveer zes was, gingen mijn ouders uit elkaar. Sindsdien heb ik geen contact meer met mijn vader. Je zou misschien verwachten dat ik daar spijt van heb, maar eerlijk? Dat is niet zo", klinkt het. "Door zijn succes begon mijn vader plots de ster uit te hangen, hij dacht dat hij beter was dan de anderen. Vandaag probeer ik er alles aan te doen om niet te worden zoals hij. Ik zou het vreselijk vinden mocht iemand mij arrogant vinden."

Nog geen kinderen

Intussen zocht de man wel al opnieuw contact. "Gewoon omdat hij een graantje wil meepikken van het succes. Hoe verklaar je anders dat ik de afgelopen twintig jaar niets van hem hoorde? Hij beweert dat mijn moeder het hem onmogelijk maakte om mij te zien, maar dat geloof ik niet. Weet je, het voorbeeld van mijn vader is een van de redenen waarom ik nog geen kinderen heb. Ik wil niet ook zo'n afwezige vader zijn."

