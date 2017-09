"Nóg een Kardashian-baby op komst, van Khloé" redactie

03u30

Bron: ANP/BuzzE 0 reuters Khloé Kardashian zou drie maanden zwanger zijn. Celebrities Terwijl de Amerikaanse boulevardpers nog volop bezig is met de vermoedelijke zwangerschap van Kylie Jenner, lijkt haar halfzus Khloé in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Ingewijden bevestigen tegen People dat de 33-jarige realityster drie maanden zwanger is van haar vriend, basketballer Tristan Thompson.

"Ja ze verwachten hun eerste kind samen en zijn ontzettend blij", aldus een ingewijde. Het stel was niet van plan het nieuws als eerste met de hele wereld te delen. ,,Pas afgelopen week voelden ze zich op hun gemak om het aan hun dierbaren te vertellen", vervolgt de bron die eraan toevoegt dat de speculaties over de zwangerschap van halfzus Kylie Jenner het er niet makkelijker op maakte voor Khloé.

Drie baby's op komst

Het bericht over de zwangerschap van Khloé is nog niet officieel bevestigd door Khloé noch haar familie, maar het zou het aantal zwangerschappen in huize Kardashian op drie brengen. Zus Kim Kardashian verwacht samen met Kanye West haar derde kind via een draagmoeder.



Kylie Jenner zou al vijf maanden in verwachting zijn van haar vriend Travis Scott.