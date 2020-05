(Niet zo) jammer: Elon Musk & Grimes mogen baby niet inschrijven als X Æ A-12 LOV

07 mei 2020

07u48

Bron: TMZ 3 Celebrities Kersverse ouders Elon Musk en Grimes mogen, wettelijk gezien, hun baby niet de naam X Æ A-12 geven. De Teslabaas en Canadese zangeres zorgden voor heel wat ophef met de unieke benaming, dus ging TMZ na of dit eigenlijk wel kon.

Het nieuwgeboren zoontje van Elon Musk en Grimes heet, tot grote verbazing van het internet, X Æ A-12. De betekenis blijkt ingewikkeld te zijn, zelfs met uitleg van de zangeres zelf, maar het koppel zou weleens aan een andere naam mogen beginnen denken.

De Amerikaanse site TMZ praatte met een supervisor van de dienst bevolking in Los Angeles, en die was bijzonder duidelijk: het kan én mag niet volgens de wet. In Californië is het verboden om cijfers of symbolen in een naam te verwerken. Enkel de 26 letters van het alfabet zijn toegelaten. Uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een apostrof in de naam O’Connell, dat kan wel. Hoe de twee hun jongste knaap dus officieel gaan vernoemen op het geboortecertificaat, zou nog eens een verrassing kunnen worden.

Kijk ook:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.