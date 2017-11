"Nee, ze liegt niet": Ben Affleck zegt sorry voor seksueel wangedrag TDS

17u55

Gisteren was Ben Affleck te gast bij 'The Late Show' om er zijn nieuwste prent ' Justice League' te promoten. Het duurde echter niet lang voor presentator Stephen Colbert ook een gevoeliger onderwerp aansneed: de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan zijn adres...

Het is zijn visagiste Annamarie die acteur Ben Affleck ervan beschuldigd dat hij haar onzedelijk heeft betast. Dat deed ze via Twitter. Eerder had ook al actrice Hilarie Burton de acteur beticht van “seksueel ongepast gedrag”.

Niet verzonnen

"Dit is een comedyshow, toch?", probeerde Affleck, die het eens was met Colbert dat het Weinstein-schandaal een discussie op gang heeft gebracht, de vragen nog te ontwijken. "Een vrouw beweert dat ik haar borsten heb aangeraakt terwijl ik haar een knuffel gaf", zei Affleck over het incident. "Ik herinner het me niet, maar ik bied mijn excuses hiervoor aan. Ik denk zeker niet dat ze liegt of dit verzint."

De 45-jarige acteur gaf toe dat hij en andere mannen "bewust" moeten omgaan met hun gedrag tegenover vrouwen. "Als ik ooit deel van het probleem was, wil ik veranderen en deel uitmaken van de oplossing”, aldus Ben. "Ik denk dat het belangrijkste is om de stemmen die naar voren zijn komen nu te ondersteunen, en te geloven."

"Bevoorrecht als man"

De acteur en regisseur vertelde verder dat hij de omvang van het schandaal nooit had kunnen inschatten. "Ik dacht dat ik er een idee van had, dat ik er weet van had. Maar dat is dus niet de waarheid", zei Affleck. "Ik weet gewoon niet hoe het is om te worden betast, lastiggevallen, onderbroken, overmand, minder betaald, of gekleineerd. Ik was bevoorrecht als man om alle dingen waar vrouwen mee worstelen nooit mee te moeten maken."