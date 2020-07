“Nederlandse dj Afrojack koopt waanzinnig huis met acht badkamers in Kalmthout” Stefan ten Teije

15 juli 2020

17u56

Bron: AD 5 Celebrities DJ Afrojack, alias de 32-jarige Nick van de Wall, is volgens het zakenblad Quote de nieuwe eigenaar van het prestigieuze landgoed met kasteelvilla Markgraaf, gelegen in Kalmthout, op de grens van Nederland en België. Het is niet bekend hoeveel geld er is neergeteld voor het paleisje, dat ooit voor 7,5 miljoen euro werd verbouwd en op een zeker moment voor 20 miljoen te koop stond.

De kasteelvilla met landgoed kwam in de jaren 90 in handen van Jan Rijsdijk. De selfmade zakenman werkte zichzelf op van havenarbeider tot leider van een eigen bedrijf dat hij begin jaren 90 voor veel geld kon verkopen. Het was na die verkoop dat Rijsdijk zijn oog liet vallen op het totaal vervallen domein Markgraaf.

De kasteelvilla is goed opgeknapt en voorzien van behoorlijk wat gastenverblijven. Acht slaapkamers, acht badkamers, drie keukens, een indoor zwembad. Daarnaast nog verschillende bijgebouwen, een binnen- en buitenpiste voor paarden en zeventien stallen. De renovatie kostte de zakenman zo’n 17 miljoen euro. Zo’n vijftien jaar later probeerde hij het al eens te verkopen, maar niemand hapte echt toe. De vraagprijs bedroeg toen 20 miljoen euro.



Als Afrojack inderdaad de koper is (zijn manager reageert niet op vragen hierover), heeft hij wel wat minder betaald, want een deel van het landgoed was al overgedragen aan Het Agentschap Natuur & Bos.

Trouwen

De locatie voor zijn bruiloft lijkt met de aankoop van het romantische optrekje ook wel duidelijk. Van de Wall gaat trouwen met Elettra Lamborghini, de kleindochter van de oprichter van het gelijknamige automerk. Het toekomstige echtpaar heeft vast een kamer over om de getuigen in huis te laten slapen.

