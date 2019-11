“Na een etentje is hij plots ingestort”: familie van sterrenchef Gary Rhodes maakt doodsoorzaak bekend TDS

29 november 2019

10u47

Bron: Metro UK 0 Celebrities Chef-kok Gary Rhodes, bekend van series als ‘Masterchef’ en ‘Hell’s Kitchen’, is deze week op 59-jarige leeftijd overleden. Rhodes stierf met zijn geliefde vrouw Jennie aan zijn zijde. In een emotionele verklaring laat de familie nu weten dat de populaire chef plots is ingestort na een etentje en is overleden aan een subduraal hematoom , een hersenbloeding.

“Om een einde te maken aan de pijnlijke speculaties rond het plotselinge overlijden van onze geliefde Gary Rhodes, kan de familie Rhodes bevestigen dat Gary na een succesvolle dag filmen met Rock Oyster Media voor ITV hier in Dubai, in een zeer gelukkige stemming terugkwam voor een rustige avond met zijn vrouw Jennie”, aldus de familie in een emotioneel statement. “Na hun etentje is Gary helaas in hun woning ingestort. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij jammer genoeg is overleden aan een subduraal hematoom.”

“Op dit moment zijn er nog geen andere details”, laat de familie verder weten. “De familie wil opnieuw privacy vragen rond dit zeer tragische verlies en nogmaals alle vrienden en familie bedanken voor hun voortdurende steun op dit moment.”

Hoofdletsel?

Het is voorlopig onduidelijk wat de hersenbloeding heeft veroorzaakt. Een subduraal hematoom wordt meestal veroorzaakt door een hoofdletsel en zorgt ervoor dat bloed zich verzamelt tussen de schedel en het oppervlak van de hersenen. De aandoening kan zich snel ontwikkelen na een ernstig letsel of soms pas dagen of weken na een klein hoofdletsel.

De verklaring van de familie komt er nadat Gary’s collega-chef Vineet Bhatia liet weten dat Gary enkele dagen geleden is gevallen. “Vrienden in Dubai hebben me verteld dat hij uitgleed en op zijn hoofd is terecht gekomen. Vervolgens werd hij meteen naar het ziekenhuis gebracht. Ik wou dat ik er voor hem had kunnen zijn. Hij was zo een aardige man. Zo vriendelijk en genietend van zijn leven.”

Ook Jamie Oliver liet weten dat Rhodos een fatale val had gemaakt. “Helaas overleed chef-kok Gary Rhodes na een tragische val”, schreef hij op Instagram. “Mijn hart voelt mee met zijn vrouw, kinderen, vrienden en familie. Ik stuur hen liefde en ben bij hen in gedachten.”