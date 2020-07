‘Mythbusters’-presentator overleden op 49-jarige leeftijd TK

14 juli 2020

08u53

Bron: Hollywood Reporter 22 Celebrities Grant Imahara, een van de voormalige presentatoren van het programma ‘Mythbusters’, is overleden op 49-jarige leeftijd. Dat meldt de Hollywood Reporter. Imahara zou overleden zijn aan een hersenaneurysma, een uitstulping in een hersenslagader die een zware bloeding veroorzaakt als hij barst.

Het overlijden zou erg plots geweest zijn. “Onze harten zijn gebroken. Hij was een belangrijk deel van onze familie en een prachtig man. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn familie”, laat een woordvoerder van Discovery, de zender die het programma produceerde, weten in een reactie.

Imahara stond bekend om zijn kennis van elektronica en robotica, waar hij zich tijdens het programma in specialiseerde. Hij was te zien in de reeks vanaf het derde seizoen in 2005 tot 2014. Daarna werkte hij ook mee aan het Netflix-programma ‘White Rabbit Project’, waarin zaken zoals gevangenisontsnappingen en wapens uit WOII werden onderzocht en nagebouwd. Imahara werkte verder ook voor Lucasfilm, waar hij mee instond voor bewegende poppen in producties als ‘The Matrix Reloaded’, ‘The Lost World: Jurassic Park’ en ‘Terminator 3: Rise of the Machines’.

‘Mythbusters’, waarin de presentatoren populaire mythes uittestten, ging in 2003 in première op Discovery. Na 14 seizoenen werd in 2016 de stekker getrokken uit het programma.

Adam Savage

Adam Savage, die ‘Mythbusters’ samen met Imahara presenteerde, reageerde bedroefd op het overlijden van zijn collega. “Ik heb hier geen woorden voor. Ik heb deel uitgemaakt van twee families met Grant in de laatste 22 jaar. Grant was een briljant ingenieur, artiest en performer, maar ook een vrijgevige, makkelijke en aardige persoon. Met hem samenwerken was zo enorm leuk. Ik ga mijn vriend missen.”

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend. Adam Savage(@ donttrythis) link

Savage zelf ligt intussen onder vuur nadat zijn zus Miranda een rechtszaak tegen hem aanspande wegens seksueel misbruik. Volgens Miranda heeft Adam haar van 1976 tot 1979, zij waren toen respectievelijk 7-10 jaar en 9-12 jaar oud, seksueel hebben misbruikt. In een verklaring aan People ontkent Adam de claim van zijn zusje, die volgens zijn familie met mentale problemen kampt. “Hoewel ik hoop dat mijn zus de hulp krijgt die ze nodig heeft om rust te vinden, moet dit afgelopen zijn. Jarenlang heeft ze mij en mijn familie meedogenloos valselijk beschuldigd tegenover iedereen die het wilde horen. Door voor het geld jarenlang vele gelogen verhalen over ons te delen, heeft ze onze hele familie gemarteld en zichzelf van ons afgescheiden.” Zijn verhaal wordt bevestigd door moeder Karen.



