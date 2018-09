'Mr. Bean' vindt filmen eigenlijk helemaal niet leuk TK

21 september 2018

10u07

Bron: ANP 0 Celebrities Rowan Atkinson, de Britse acteur die vooral bekend is van zijn rol als de stuntelige Mr. Bean, vindt het draaien van films eigenlijk helemaal niet zo leuk. "Ik vind het vreselijk om te doen", zegt hij in het AD.

"Het levert mij te veel stress op, zeker nu ik ouder ben geworden", meent Atkinson. "Op de filmset ben ik heel introvert. Ik zit stil in een hoekje te denken hoe de scènes nog beter zouden kunnen worden."

Voor zijn omgeving is hij dan ook niet de meest 'gezellige' collega, moet de perfectionistische Brit toegeven. "Ik ben een saaie piet die op dat moment in zijn eigen wereld verkeert. Ik denk dan na over een betere camerapositie of vraag me af of een scène niet langer moet duren. Ik ben een perfectionist die nooit tevreden is. Daarom kijk ik ook niet graag naar mijn eigen speelfilms."

Johnny English

Ondanks dat alles heeft de 63-jarige acteur toch een enorm palmares, met vertolkingen in films als 'Love Actually' en 'Four Weddings and a Funeral'. Bovendien speelt hij de hoofdrol in de Johhny English-reeks, waarin hij de stuntelige spion Johnny English speelt. Het derde deel van de reeks is deze week in première gegaan.

Dit is wel een rol die Atkinson op het lijf geschreven is. "English is een mafkees die zichzelf voortdurend voor de gek houdt", meent hij. "Zijn ambities zijn groter dan zijn capaciteiten, hij gedraagt zich als een veertienjarig kind in een snoepwinkel. Ik speel hem graag."