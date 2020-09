‘Moonraker’-acteur Michael Lonsdale (89) overleden MVO

21 september 2020

16u58 8 Celebrities De Brits-Franse acteur Michael Lonsdale is overleden op 89-jarige leeftijd. Dat maakte zijn management vandaag bekend.

De man overleed deze voormiddag in zijn woning in Parijs. Hij werd in 1931 in diezelfde stad geboren, het kind van een Franse moeder een een Britse vader.

Het nieuws over zijn overlijden werd bevestigd door zijn manager, Olivier Loiseau. Londsdale is bij ons vooral bekend van de James Bond-film ‘Moonraker’, waarin hij de schurk Hugo Drax vertolkte. Maar in totaal speelde hij in meer dan tweehonderd filmproducties, theatervoorstellingen en tv-shows mee. Hij had onder andere rollen in ‘The Trial’ (1963), ‘The Day of the Jackal’ (1973), ‘The Name of the Rose’ (1986), ‘The Remains of the Day’ (1993), ‘Ronin’ (1998) en ‘Munich’ (2005). Daarnaast vormde zijn stem de basis voor vele documentaires.