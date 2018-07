"Mooi en getalenteerd?! Het mens is een stuk vuil": dochter Ewan McGregor haalt nieuwe vriendin van haar vader door het slijk TDS

13 juli 2018

Bron: Instagram 0 Celebrities Clara McGregor, de tweeëntwintigjarige dochter van acteur Ewan McGregor, heeft geen enkel goed woord over voor de nieuwe vriendin van haar vader, Mary Elizabeth Winstead. Dat maakte ze op weinig subtiele wijze duidelijk op de sociale media. Voor Elizabeth blies Ewan McGregor zijn huwelijk op met Eve Mavrakis, met wie hij 22 jaar getrouwd was.

De dochter van McGregor trok op Instagram van leer in de reacties op een foto van Mary Elizabeth Winstead. Heel wat mensen lieten positieve commentaren achter, en daar moest Clara duidelijk niets van weten. "De mooiste en meest getalenteerde vrouw op aarde? Jullie zien allemaal spoken! Het mens is een stuk vuil", reageerde zij op de foto.

Het is niet de eerste keer dat de dochter van Ewan haar gal spuwt over de nieuwe liefde van haar vader. Ook eerder schreef ze op de sociale media al commentaren als "Ze is een stuk tuig en ze weet het maar al te goed", of "Ik ben niet degene die een familie met vier kinderen uit elkaar heeft gerukt."

Wat voorafging

Na geruchten over ontrouw werd duidelijk dat Ewan McGregor stapelverliefd was geworden op zijn tegenspeelster uit de serie Fargo, Mary Elizabeth Winstead. Hij besloot hierop huis en haard te verlaten, om met zijn nieuwe liefje samen te gaan wonen. Ook Mary Elizabeth zette haar man aan de kant, om met Ewan verder te gaan. Eve noemde hun scheiding "een teleurstelling".