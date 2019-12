“Mogelijk terugkeer Jussie Smollett in finale ‘Empire’” SDE

18 december 2019

07u28

Bron: ANP 0 Celebrities Jussie Smollett (37) werd enkele maanden geleden zonder pardon uit de serie ‘Empire’ geschreven nadat hij beweerd had dat hij in elkaar geslagen was door enkele Trump-aanhangers. Volgens de politie van Chicago zou de acteur de aanval verzonnen hebben, al blijven de juiste omstandigheden onduidelijk. Maar nu zou Smollett dan toch terug mogen keren naar de show, schrijft The New York Post.

Brett Mahoney, uitvoerend producent van ‘Empire’, laat aan The New York Post weten dat er onderhandelingen gaande zijn met Jussie Smollett. De acteur werd in juni ontslagen nadat er twijfel ontstond over zijn verhaal dat hij aangevallen was door enkele Trump-aanhangers. Lee Daniels, de bedenker van de serie, schreef toen op Twitter: “Jussie zal NIET terugkeren naar ‘Empire’.” Maar Mahoney denkt daar duidelijk anders over. “Ik denk dat het erg vreemd zou zijn om deze familieshow, dit familiedrama, waar hij zo’n belangrijk deel van uitmaakte, te beëindigen zonder dat hij te zien is. Het wordt besproken, maar op dit moment is er nog geen echt plan om hem terug te brengen. Er is nog geen beslissing genomen.”

In januari werd Jussie Smollett naar eigen zeggen het slachtoffer van homofoob geweld. De acteur zou in Chicago aangevallen zijn door twee mannen die hem in elkaar sloegen, zijn hoofd in een strop duwden en riepen: “Dit is MAGA country!” Daarmee verwezen de daders naar de slogan waarmee president Donald Trump campagne voerde, Make America Great Again (MAGA). Smollett is Afro-Amerikaans en openlijk homoseksueel. De verontwaardiging was groot, maar al snel bleken er heel wat gaten te zitten in het verhaal van de acteur, en begon de politie te vermoeden dat hij het hele gedoe in scène gezet had.

Jussie werd in maart aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte. De aanklachten tegen de acteur, die zelf zei onschuldig te zijn, werden na enkele weken ingetrokken. Maar een speciaal aanklager doet onderzoek naar de afhandeling van de zaak rond de al dan niet in scène gezette mishandeling. Daardoor zou het kunnen dat de acteur weer aangeklaagd wordt.

Meer over Jussie Smollett

Empire