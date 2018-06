'Modern Family'-actrice worstelt met gezondheid: "Dit is mijn realiteit" SD

22 juni 2018

12u32 0 Celebrities Talloze bekendheden deelden gisteren hun mooiste selfie in het teken van de internationale 'Dag Van De Selfie'. Dat deed actrice Sarah Hyland (27) ook, alleen is haar selfie een pijnlijke herinnering aan haar slepende ziekte.

"Soms is een selfie meer dan louter een goede hoek vinden en jezelf mooi voelen", schrijft ze op haar Instagram Stories. "In het teken van de internationale 'Dag Van De Selfie' heb ik besloten om mijn waarheid te delen. Hoe pijnlijk die ook is."

Op de foto is Hyland, beter bekend als Haley Dunphy uit 'Modern Family', bijna onherkenbaar. De jonge actrice lijdt aan nierdysplasie, een aangeboren afwijking waarbij één of beide nieren niet goed ontwikkeld zijn. Dat leidde in 2012 zelfs tot een niertransplantatie. Hyland liet in het verleden al meermaals optekenen welke impact de ziekte heeft op haar leven. "De medicatie die ik moet nemen zorgt voor extreme vermoeidheid, gewichtsschommelingen, chronische pijn, een opgezwollen gezicht en haaruitval", vertelde ze. Begin deze week werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze moest meteen aan de medicatie, en deelde haar verhaal op Instagram.

De actrice hoopt dat haar openheid een hart onder de riem kan betekenen voor andere chronisch zieken. "Ik hoop dat ze steun kunnen vinden in mijn verhaal en zich niet alleen voelen in hun strijd." Sarah kwam naar buiten met haar verhaal nadat ze in het verleden meermaals te maken kreeg met bodyshaming. Zo werd haar al toegeschreeuwd dat ze anorexia heeft en dat ze 'beter iets zou eten'. Maar ze beet sterk van zich af: "Door mijn ziekte heb ik geen controle over hoe mijn lichaam eruit ziet, zoals dat ook bij anderen het geval kan zijn. Denk daarom twee keer na voor je iemand bestookt met vervelende commentaar. En daarbij, wat heb je eraan om andere mensen neer te halen door gemeen te zijn? Be kind!", schreef ze toen op Twitter.