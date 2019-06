'Modern Family'-actrice vier dagen lang in ziekenhuis met mysterieuze aandoening SD

26 juni 2019

17u43

Bron: People 0 Celebrities Sarah Hyland (28) heeft net vier dagen in het ziekenhuis doorgebracht met een mysterieuze aandoening. De dokters staan voor een raadsel.

Op Instagram laat de ‘Modern Family’-actrice weten dat ze opnieuw thuis is na een verblijf van vier dagen in het ziekenhuis. “Om een lang verhaal kort te maken, ik ging naar het ziekenhuis omdat ik het gevoel had dat ik verstikt werd door iets in het huis”, vertelt ze in haar Instagram Stories. Ze voegt eraan toe dat ze niet kon ademen en pijn had in de borststreek. “En toen dacht ik: misschien is het toeval, maar misschien is er ook effectief iets medisch mis met me. Dus na een lange dag werken ging ik naar de spoedafdeling, met nog een hoop make-up op. Ik ben net thuisgekomen.” Helaas konden de dokters geen oorzaak voor haar ademhalingsproblemen vinden, zegt ze. “Ze hebben verschillende testen gedaan, verschillende keren, en er is fysiek niets mis met me. Dus ja. Ik vraag me af waarom ik daar was ...”

Hyland bezoekt wel vaker ziekenhuizen. Ze heeft nierdysplasie, een aandoening die ervoor gezorgd heeft dat haar nieren zich niet volledig ontwikkeld hebben toen ze nog in de buik zat, en waardoor ze regelmatig last heeft van pijnlijke cystes. Ze onderging ook al twee niertransplantaties, waarvan de meest recente in september 2017. Daarnaast lijdt de actrice ook aan endometriose, een chronische ziekte waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt. Voor die twee aandoeningen is Hyland al 16 keer onder het mes gegaan. De actrice liet in het verleden weten dat ze aan zelfmoord dacht vanwege haar gezondheidsproblemen, maar dat het nu beter met haar gaat, zeker nu ze samen is met vriendje Wells Adams. De twee kregen iets net voor haar tweede niertransplantatie. “Hij sms’te me de ochtend waarop ik geopereerd moest worden en de hele tijd in het ziekenhuis belden we met elkaar. Hij heeft me op mijn slechtst gezien. Hij heeft alles meegemaakt. Ik denk dat ik me daarop op mijn mooist voel wanneer ik bij hem ben, want hij vindt me ondanks dat alles nog steeds mooi.”