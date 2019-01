‘Modern Family’-actrice verdedigt zichzelf tegen online pesterijen: “Ik heb géén plastische chirurgie gehad” KD

31 januari 2019

11u59

Bron: Instagram 0 Celebrities ‘Modern Family’-actrice Ariel Winter (21) heeft zich online andermaal moeten verdedigen tegen negatieve commentaar over haar lichaam. “Je hoeft mij niet neer te halen", bijt de ster van zich af.

Op een foto die de ‘Modern Family’-actrice postte, kwam al snel de kritiek dat ze plastische chirurgie had uitgevoerd. “Een schande”, aldus enkele online gebruikers. “Waarom toch, meisje? Je bent nog zo jong! Je was veel mooier voor je aan je lichaam liet werken.” Toen fans van de actrice haar verdedigden, reageerde een criticus als volgt: “Ik doe niets verkeerd door te zeggen dat ze er vroeger beter uitzag. Misschien helpt het een ander meisje wel om niets aan haar lichaam te veranderen?”

(lees verder onder de foto)

Ariel besloot op de reactie te reageren. “Ik apprecieer dat je wil dat meisjes van zichzelf houden zoals ze zijn, maar dat hoef je niet te doen door mij neer te halen. Ik denk niet dat dat je bedoeling was, of wel?”, vroeg de ster zich af. Ze verdedigde zich prompt ook tegen de verwijten dat ze plastische chirurgie ondergaan zou hebben. “Ik heb geen plastische chirurgie laten uitvoeren. Je steunt vrouwen echt niet als je gewoon dingen aanneemt over hoe ze op een foto ogen.”

Het is niet de eerste keer dat het uiterlijk van Ariel online wordt aangevallen. Toen ze uit gezondheidsoverwegingen een borstverkleining liet uitvoeren, kreeg ze kritiek. En omdat ze naar Hollywoodnormen een maatje meer heeft, werd ze ook daar steevast op aangesproken. Toen ze in 2018 plots drastisch gewicht verloor, moest ze zich verdedigen tegen online pestkoppen die haar ervan beschuldigden afslankende drugs te gebruiken. De actrice weerde zich door duidelijk te maken dat haar gewichtsverlies te maken heeft met een verandering in haar dosis antidepressiva.