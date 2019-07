‘Modern Family’-actrice Sarah Hyland verloofd MVO

17 juli 2019

07u49

Bron: ANP 0 Celebrities Sarah Hyland gaat trouwen met haar vriend Wells Adams. De ‘Modern Family’-actrice plaatste op Instagram een fotoreportage van het aanzoek van de realityster.

De twee zijn zo’n anderhalf jaar samen. Sarah deelde voor het eerst een foto van haarzelf met de voormalig ‘Bachelorette’-deelnemer tijdens Halloween in 2017, toen ze allebei verkleed gingen als personages uit Stranger Things.

Sarah en Wells hadden eerst een langeafstandsrelatie: zij woont in Los Angeles, en hij was toen nog gevestigd in Nashville. Inmiddels is Wells, die tegenwoordig een podcast presenteert, bij Sarah ingetrokken.