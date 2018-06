'Modern Family'-acteur sterft op 20-jarige leeftijd KD

11 juni 2018

11u59

Bron: People 2 Celebrities De Amerikaanse acteur Jackson Odell (20) is dood teruggevonden in zijn verblijfplaats in Californië. De reden van zijn dood is nog onbekend.

De familie van de acteur maakte het nieuws van zijn overleden bekend op Twitter. Zijn levenloze lichaam werd gevonden in het 'sober living home' (een soort ontwenningskliniek, waar de inwoners op vrijwillige basis wonen, nvdr.) waar hij verbleef.

Jackson Odell was een opkomende naam in Hollywood. De jonge acteur had bijrollen in bekende series als 'iCarly' en 'Modern Family' op zijn palmares staan. Zijn grootste rol scoorde hij in de tv-reeks 'The Goldbergs', waar hij Ari Caldwell vertolkte.