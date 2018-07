'Mission Impossible'-acteur opgepakt na tirade in vliegtuig TDS

09 juli 2018

23u54

Bron: AD 1 Celebrities Jonathan Rhys Meyers (40) is zondag op het vliegveld van Los Angeles opgepakt nadat hij zich had misdragen in een vliegtuig. De van oorsprong Ierse acteur had zich tijdens een vlucht vanuit Miami agressief gedragen tegen zijn vrouw en rookte een e-sigaret op het toilet, weet de Amerikaanse entertainmentsite TMZ.

Jonathan, bij het grote publiek bekend van films als 'Bend It Like Beckham', 'Match Point', 'Mission: Impossible III' en de tv-serie 'The Tudors', was op reis met zijn vrouw Mara en hun eenjarige zoon toen hij zijn tirade begon. De acteur zou hebben gedronken. Na de woordenwisseling liep Jonathan naar het toilet om stiekem aan zijn e-sigaret te lurken.

Toen het toestel in Los Angeles aankwam stond de politie al op Jonathan te wachten. Hij werd opgepakt en meegenomen maar werd korte tijd later alweer vrijgelaten. De acteur worstelde in het verleden met een alcoholverslaving en werd meerdere keren in een afkickkliniek opgenomen.