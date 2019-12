“Minderjarige Beyoncé en Kelly Rowland werden aangerand door leden van boyband” SDE

11 december 2019

19u09

Bron: VladTV 1 Celebrities Toen Beyoncé (38) en Kelly Rowland (38) zo’n zestien jaar oud waren, werden ze tijdens een tournee lastiggevallen door leden van een andere boyband, Jagged Edge. Dat beweert Beyoncé’s vader en de toenmalige manager van Destiny’s Child, Mathew Knowles (67), in ieder geval in een interview met VladTV.

Mathew Knowles kwam op VladTV zijn nieuwe boek, ‘Destiny’s Child: The Untold Story’, promoten. Daarin vertelt hij over hoe de meidengroep in 1998 op tournee ging met de Amerikaanse zanger Jon B en boyband Jagged Edge, die hij ook onder zijn vleugels had. Alleen verliep die tournee niet van een leien dakje. “Ik maakte de foute beslissing om zowel Destiny’s Child als Jagged Edge in dezelfde tourbus te plaatsen”, geeft Mathew toe aan VladTV. “Denk eraan: de meisjes waren op dat moment minderjarig. Ze waren zo’n zestien jaar oud. De jongens waren 21 à 22 jaar oud. Volgens de wet heb ik een vertrouwensrol tegenover die minderjarigen, er is een bepaalde manier waarop ik met hen moet omgaan."

Eén telefoontje deed zijn perfect georganiseerde wereldje echter in elkaar storten. “Ik kreeg een belletje van Kelly en Beyoncé, die me vertelden dat ze constant werden lastiggevallen door twee leden van Jagged Edge", herinnert Mathew zich. Wie die mannen waren, vertelt hij echter niet. “Dat kon ik niet laten gebeuren. Ik zette de jongens dus letterlijk uit de bus in Baton Rouge, Louisiana. Daarmee begon het drama.”

Vertrek

Daarmee verwijst de manager naar het vertrek van Latavia Roberson en LaToya Luckett, twee toenmalige bandleden van Destiny’s Child. “Plots belde een advocaat me uit het niets om te vertellen dat ik nog een brief zou krijg, maar dat hij voorlopig de manager zou zijn van Latavia en LaToya tot er iemand nieuw gevonden was." Hoewel het nieuws een complete verrassing was voor Mathew, rouwde hij niet al te zeer. “Beyoncé en Kelly verzorgden 95% van de vocals, Latavia en LaToya slechts 5%. Ze konden gemakkelijk vervangen worden.”

Andere versie

Maar waarom zouden Latavia en LaToya hun ontslag aanbieden na het hele gebeuren met Jagged Edge? Je zou net verwachten dat de meisjes het doortastende optreden van hun manager wel konden appreciëren. Mathew zelf blijft érg vaag over de hele situatie, maar een aflevering van het tv-programma ‘Unsung’ uit 2017 over de boyband werpt een heel ander licht op de zaak. Daarin vertellen de jongens hoe groepsleden Brian en Brandon Casey - een tweeling - een relatie hadden met Latavia en LaToya. Helaas was Mathew niet echt opgezet met een dergelijke romance. Op een avond wilde LaToya’s moeder meerijden met de tourbus, maar dat mocht niet van de manager. De jongens van Jagged Edge vonden dat oneerlijk en gingen de confrontatie aan met Mathew, waarna ze uit de bus werden gezet. Hmm, klinkt bekend in de oren. Een paar dagen later werden ook LaToya en Latavia ontslagen. Nog een kleine noot voor de romantici onder ons: LaTavia en Brandon zijn maar liefst acht jaar lang een koppel geweest, en het nummer ‘Promise’ zou over haar gaan.

Beyoncé, Kelly en de leden van Jagged Edge hebben nog niet gereageerd op Mathew’s beweringen.