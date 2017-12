"Miley Cyrus maakt haar lichaam klaar voor een zwangerschap" KDL

11u34 1 Photonews Miley en Liam zijn klaar voor gezinsuitbreiding. Celebrities Nu ze al een tijdje opnieuw een koppel vormen, willen Miley Cyrus (25) en Liam Hemsworth (27) er geen gras over laten groeien. De twee willen in 2018 graag mama en papa worden en de zangeres zou daarom al begonnen zijn met de voorbereidingen daarvan.

Sinds Miley en Liam hun relatie een tweede kans hebben gegeven, lijkt het koppel sterker dan ooit. Liam heeft de uitbundige Miley van de afgelopen jaren wat rustiger kunnen maken en de twee zijn nu echt helemaal zeker van hun liefde voor elkaar. Zo zeker dat ze hun gezin graag willen uitbreiden. In Hollywood klinkt het zeer luid: Miley en Liam willen in 2018 een baby krijgen.

Geen alcohol of cannabis meer

"Miley en Liam willen al een hele tijd een kindje, maar de timing was gewoon nooit juist", vertelt een familievriend. "Nu voelen ze dat ze er meer dan ooit klaar voor zijn." Om ervoor te zorgen dat haar lichaam goed voorbereid is op een mogelijke zwangerschap, heeft Miley al enkele zaken opgegeven. Zo drinkt ze geen alcohol meer en heeft ze ook cannabis uit haar huis verbannen. "Ze heeft Liam verteld dat ze van zwanger worden echt haar topprioriteit wil maken." Ook de acteur zelf is helemaal mee met het plan. Hij zou zelfs al gezegd hebben dat hij een tijdje thuis wil blijven als ze een baby krijgen én dat hij er geen probleem mee zal hebben om 's nachts op te staan om de baby te voeden.

Trouwen

Miley en Liam leerden elkaar in 2009 kennen op de set van de film 'The Last Song' en werden nadien snel een koppel. Ze verloofden zich in 2012, maar gingen een jaar later uit elkaar. In 2016 vonden ze elkaar terug en verloofden ze zich opnieuw, maar een huwelijk hoeven de fans van het koppel niet snel te verwachten. "Miley en Liam voelen zich al getrouwd", klinkt het .