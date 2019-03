‘Mijn Verhaal’ van Michelle Obama goed op weg om bestverkopende biografie ooit te worden SD

27 maart 2019



In 2018 verscheen het boek 'Becoming' ('Mijn Verhaal' in het Nederlands), de biografie van voormalige presidentsvrouw Michelle Obama (55). Het boek is een groot succes en ging al meer dan 10 miljoen keer over de toonbank. Daarmee is het goed op weg om de bestverkopende biografie ooit te worden.

Dat er leven is na het presidentschap, bewezen de Obama’s door een boekdeal te sluiten met uitgever Penguin Random House voor twee boeken voor 60 miljoen dollar. ‘Mijn Verhaal’ van Michelle Obama is het eerste van die twee boeken. In haar memoires beschrijft Michelle hoe ze opgroeide in het zuiden van Chicago, haar leven als First Lady in het Witte Huis en hoe ze haar dochters Sasha en Malia opvoedde.

Het boek was meteen een groot succes. Op de dag dat het uitkwam, gingen al 700.000 exemplaren over de toonbank. Ondertussen zijn er al 10 miljoen boeken verkocht. Markus Dohle, chief executive van Penguin Random House, is erg blij met die cijfers. “Ik ben persoonlijk niet op de hoogte dat we ooit al 10 miljoen exemplaren van een biografie hebben verkocht”, vertelde hij. Michelle zal wel nog moeite moeten doen om de persoon met de meest succesvolle biografie ooit in te halen: van ‘Het dagboek van Anne Frank’ werden al meer dan 35 miljoen exemplaren verkocht.

Momenteel is Michelle Obama nog altijd op tournee met haar boek. Ze passeert nog in Kopenhagen, Stockholm, Parijs en Amsterdam voor ze weer naar de Verenigde Staten afreist.