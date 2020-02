“Mijn hele carrière is het resultaat van geluk en privilege”: Daniel Radcliffe gelooft niet in hard werk alleen SDE

24 februari 2020

16u24

Bron: The Huffington Post 0 Celebrities Daniel Radcliffe (30) werd wereldberoemd dankzij zijn rol in de ‘Harry Potter’-filmreeks. De laatste film, ‘Harry Potter and the Deathly Hallows part II’, verscheen in 2011, maar Daniel stopte nooit met acteren. Het gevolg van veel geluk, vertelt hij in een interview met The Huffington Post.

“Mijn hele leven en carrière zijn het resultaat van geluk en privilege", geeft Daniel Radcliffe toe in het interview met The Huffington Post. “Ik wil echt niet dat mensen denken dat ik iets bereikt heb omdat ik gewoon hard gewerkt heb. Iedereen die ergens succesvol in is, heeft dat grotendeels aan een enorme hoeveelheid geluk te danken - ook al heb je heel hard gewerkt, daar ben ik zeker van. Ik bedoel, mijn leven is een ongelofelijk voorbeeld van hoe geluk werkt.”

Toen Daniel 10 à 11 jaar oud was, haalde hij de rol van Harry Potter binnen. “Ik had ontzettend veel geluk”, zegt hij daarover. “Het zorgde voor mogelijkheden die ik niet had gekregen wanneer ik dat geluk niet had gehad. Toen ik 17 was, stond ik op het podium in West End. Er zijn maar weinig mensen die nog nooit een toneelstuk hebben gespeeld en dan op West End belanden”, klinkt het.