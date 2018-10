'Michael Jackson wilde James Bond worden' MVO

03 oktober 2018

Hoewel hij een van 's werelds grootste entertainers was, lukte het Michael Jackson niet om een bepaalde droom waar te maken. De zanger had dolgraag op het witte doek willen schitteren als James Bond, zo vertelt talent agent Michael Ovitz in zijn zojuist verschenen biografie Who Is Michael Ovitz?

Ovitz en zijn collega Ron Meyer hadden een ontmoeting met de popster, die al niet vlekkeloos begon. De hoed die Michael Jackson droeg viel in een schaal guacamole, waar tot hun ontzetting een klodder aan bleef hangen toen Jackson de hoed weer opzette. Tijdens het gesprek druppelde de guacamole naar beneden, waarop Ovitz en Meyer in lachen uitbarstten, tot woede van de zanger die boos weg liep.

"Ik rende hem achterna om uit te leggen dat we niet om hem, maar om de situatie moesten lachen. Daarop keerde hij terug naar de meeting en vertelde hij welke filmrol hij voor zichzelf in gedachten had: die van actieheld James Bond. Ik ben er trots op om te zeggen dat ik toen mijn lach kon inhouden", aldus Ovitz.

De mede-oprichter van Amerika's bekendste talent agency CAA legde Jackson vervolgens uit waarom hij niet geschikt was voor deze rol. "Je bent smal gebouwd, je bent te gevoelig, je zal niet geloofwaardig zijn als man van staal. Natuurlijk zou je het kunnen, maar het is slecht voor je carrière."