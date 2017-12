'Mevrouw Praline' krijgt een oorverdovend applaus in het Sportpladijs KDL

Een 'Samson & Gert'-fan heeft maandagavond voor een ontroerend moment én een groot applaus gezorgd tijdens het Throwback Thursday in het Antwerpse Sportpaleis. De fan haalde een pet boven ter ere van Jeannine De Bolle, het 'Samson & Gert'-personage dat steevast 'mevrouw Praline' genoemd werd door Samson, en dat ontging Gert Verhulst niet. Na het lied 'Wakker worden' riep Gert "Deze was voor mevrouw Jeannine". Het werd een prachtig eerbetoon voor actrice Ann Petersen, die de rol van 'mevrouw Praline' tot aan haar dood in 2003 vertolkte.

