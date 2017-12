"Meryl Streep wist van Harvey Weinstein" MVO

06u02 0 Photo News Meryl Streep Celebrities Meryl Streep krijgt ervan langs in een anonieme poster-campagne in Los Angeles, nadat ze verklaarde niets te hebben geweten van de seksuele escapades van Harvey Weinstein. De beeltenis van de actrice, die meerdere malen samenwerkte met de gevallen Hollywood-producent, hangt op poster-formaat door heel Hollywood, met daaronder de hashtag #sheknew. Streep wordt ervan verdacht dat ze wel degelijk wist waar Weinstein mee bezig was.

Eerder deze week verklaarde Streep "dat Weinstein haar veel meer nodig had, dan zij hem". Dankzij haar zou hij aanzien gekregen hebben in Hollywood en kon hij daardoor jonge, aankomende actrices "het bed in praten".

Nadat Meryl via de media haar plan deelde om zwarte kleding te dragen naar de aankomende Oscar-uitreiking, noemde Rose McGowan haar een hypocriet. De bedoeling was dat andere actrices ook zwarte kleding zouden dragen, om zich zo achter de vrouwen te scharen die ten prooi gevallen zijn aan Harveys praktijken. Streep vindt het jammer dat Rose zo over haar denkt, omdat ze volgens haar juist hetzelfde doel nastreven: gelijkheid in Hollywood.