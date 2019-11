“Mensen sterven van de honger”: Kardashians onder vuur na voedselgevecht Redactie

15 november 2019

11u36

Bron: AD 0 Celebrities In de nieuwste aflevering van ‘Keeping up with the Kardashians’ is te zien hoe een gezellige lunch van de familie uitmondt in een ordinair voedselgevecht. Dat valt bij het gros van de fans niet bepaald in goede aarde. “Ondertussen sterven er mensen van de honger...”, klinkt het verontwaardigd.

Khloé Kardashian (35) plaatst op Instagram een video met scènes van het tafereel, waarbij hele schalen met eten letterlijk over tafel vliegen. Dit tot ongenoegen van haar volgers, die het onbegrijpelijk vinden dat de gefortuneerde realitysterren er kennelijk geen benul van hebben dat er ook mensen zijn die elke dag moeite moeten doen hun kostje bij elkaar te schrapen.

You messed with the wrong b*tch, @krisjenner 😜😂 We're back this Sunday! Watch a new episode of Keeping Up, Sunday 9/8c on E! 314.7k Likes, 4,923 Comments - Khloé (@khloekardashian) on Instagram: "You messed with the wrong b*tch, @krisjenner 😜😂 We're back this Sunday! Watch a new episode of..."

Of het Khloé dan niets doet? Jawel, zo laat ze weten in haar commentaar op het gesmijt, eveneens te zien in de video. “Vind ik deze food fight erg? Wie de fuck zou dat niet vinden? Voor ieder weldenkend mens is dit bizar en onacceptabel.” Haar moeder Kris Jenner reageert in de video laconiek op haar dochter. “Als je even ademhaalt en er vervolgens om kunt lachen, dan komt alles weer goed.”

Het is juist deze achteloosheid die velen tegen de borst stuit. “Wat een verspilling”, luidt een van de vele reacties. En: “Al die mensen die zich geen fatsoenlijke maaltijd kunnen veroorloven.” Of: “Alleenstaande moeders die hun kinderen amper kunnen voeden.”

Anderen nemen het juist voor de Kardashians op. “Ze doen zoveel goeds voor de minderbedeelden en zetten zich altijd in voor zieken en kinderen”, schrijft iemand. “Daar hoor je nooit iemand over. Als jullie je zo druk maken om daklozen en andere problemen in de wereld, doe dit dan niet alleen op de dag dat de Kardashians een voedselgevecht houden.”