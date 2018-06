"Mensen schatten me vijftien jaar jonger. Mooi meegenomen, toch? Vijf maanden na coming out heeft Bo Van Spilbeeck (59) vrouwelijker trekken Sven Spoormakers

05 juni 2018

22u42 36 Celebrities «Ik ben een gelukkige vrouw nu.» Vijf maanden en drie gezichtsoperaties na de coming out van Bo Van Spilbeeck (59) heeft ze nu écht vrouwelijke trekken. «Het resultaat mag er zijn. Ik voel me ook vrouwelijker. En niet onbelangrijk: mensen schatten me tien, vijftien jaar jonger – mooi meegenomen, toch?»

Het was iets over vijf toen Bo Van Spilbeeck een selfie postte op Instagram. Ze zat glimlachend aan haar computer op de redactie van VTMNieuws, in een groen-blauw topje en een jeansjasje. «Weer aan het werk @vtmnieuws. Nog even wennen aan mijn nieuwe ik (ook voor de collega’s. Voel me alvast veel vrouwelijker», schreef ze erbij.

Die nieuwe en vooral vrouwelijkere ik viel op. Het is het resultaat van drie ingrepen die ze zich haar coming out als transgender eind januari heeft ondergaan. «Ik heb geluk gehad: twee maanden eerder dan voorzien kon mijn gezichtsoperatie al gebeuren – amper drie weken na mijn coming out. Er had een vrouw plots afgezegd en toen kreeg ik dus telefoon. ‘Zie je het al zitten’, vroegen ze mij. ‘Hoe rapper, hoe liever’, antwoordde ik.»

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN