'Men in Black'-acteur Rip Torn op 88-jarige leeftijd overleden

10 juli 2019

09u12

De Amerikaanse acteur Rip Torn is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in zijn woning in Lakeville in het gezelschap van zijn vrouw, Amy Wright, en dochters Katie Torn en Angelica Page. Dat meldt zijn publicist. Naast zijn acteerprestaties was Torn ook bekend voor zijn temperament.

Rip Torn was meer dan zeven decennia actief als acteur, zowel op het witte doek als op het toneel. Zo verscheen hij in meer dan tien Broadway-producties, maar bij het grote publiek is hij vooral bekend van rollen in films als ‘Men in Black’ en ‘Dodgeball’. Ook speelde Torn jarenlang in de HBO-serie ‘The Larry Sanders Show’. Voor elk van de zes seizoenen waarin hij te zien was, werd hij genomineerd voor een Emmy, maar hij kon er slechts één in de wacht slepen, in 1996. In 1983 werd Torn trouwens al eens - vrij onverwacht - genomineerd voor een Oscar voor ‘beste mannelijke bijrol' voor zijn rol in de film ‘Cross Creek’.

De neef van actrice Sissy Spacek stond echter ook voor zijn temperament bekend. Zo begon hij acteur en regisseur Norman Mailer tijdens de opnames van ‘Maidstone’ écht te slaan met een hamer en te wurgen, in plaats van te doen alsof. In 1969 had Torn dan weer een rolletje weten te versieren in ‘Easy Rider’, maar tijdens de voorbereiding maakte hij ruzie met Dennis Hopper, waarna hij vervangen werd door Jack Nicholson. In 1994 beweerde Hopper in een talkshow dat Torn hem bedreigd had met een mes, waarna Torn de acteur voor de rechter sleepte: Hopper zou hém met een mes bedreigd hebben. De rechter gaf hem gelijk en Torn krijg 475.000 dollar schadevergoeding. Maar in 2010 werd de acteur gearresteerd nadat hij in een bank in Connecticut ingebroken had met een geladen pistool. De dronken Torn dacht naar verluidt dat de bank zijn huis was en viel in slaap in het gebouw.

Torn was drie keer getrouwd. In 1956 huwde hij met Ann Wedgeworth, maar in 1961 gingen ze al uit elkaar. Met Geraldine Page bleef hij van 1963 tot haar dood in 1987 getrouwd. Met zijn laatste vrouw, Amy Wright, trouwde hij in 1989. Hij had zes kinderen.