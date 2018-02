'Melrose Place'-actrice Heather Locklear even in de cel na huiselijk geweld én aanval op agenten Test je kennis over de actrice in onze onderstaande quiz KDL - MVDB

26 februari 2018

17u14

Bron: TMZ 0 Celebrities Heather Locklear (56) heeft de nacht doorgebracht in de cel nadat de politie tussenbeide moest komen toen ze een ruzie had met haar vriend. De 'Melrose Place'-actrice viel daarbovenop ook nog eens enkele agenten aan.

Het was de broer van Heather die zondagavond de politie belde nadat hij de ruzie tussen zijn zus en haar vriend opmerkte. Dat meldt TMZ. Toen de agenten tussenbeiden wilde komen, was de actrice daar niet van gediend, en viel ze hen ook aan. Voor Locklear naar de cel gebracht werd, trok de politie eerst met haar naar het ziekenhuis waar ze even onderzocht werd.

Het is niet de eerste keer dat Locklear in opspraak komt. In het verleden werd ze al een keer gearresteerd omdat ze onder invloed was. De actrice kwam vandaag vrij nadat ze de borgsom betaalde.

Celebrities Wat weet u allemaal over Heather Locklear? Test je kennis in onze vijf vragen tellende quiz.

1. Heather Locklear redde Melrose Place van de ondergang. De tv-serie uit de jaren'90 ging over het wel en wee van de bewoners van een appartementsblok in Los Angeles. Qua kijkcijfers een tegenvaller totdat Locklear de cast vervoegde. Hoe heette haar 'bitcherige' personage?

2. Nog voor Melrose Place acteerde Locklear in een typische jaren '80-serie over een familie met een olie-imperium. We zoeken niet 'Dallas', maar wel? (Beeld: actrices Joan Collins en Linda Evans in de bewuste reeks)

3. In 1986 huwde Heather Locklear voor het eerst met rocker Tommy Lee. De hardrockgroep waar hij bij drumde was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de 'glam metal'. Welke groep zoeken we?

4. Heather Locklear en Tommy Lee gingen uit elkaar in 1993. Een jaar later trad ze in het huwelijk met Richie Sambora, opnieuw een muzikant. Hij is ... bij Bon Jovi. Ze scheidden in 2006.

5. Heather Locklear acteerde na Melrose Place jarenlang in de sitcom 'Spin City'. De hoofdrollen werden vertolkt door Michael J. Fox en later Charlie Sheen. Waar speelt Spin City zich af?