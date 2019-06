“Meghan Markle komt vriendin Serena Williams aanmoedigen op Wimbledon” MVO

28 juni 2019

16u16

Bron: ANP 0 Celebrities Kersverse moeder Meghan is van plan om volgende maand haar vriendin Serena Williams te komen aanmoedigen op Wimbledon. Dat vertelt een ingewijde aan Entertainment Tonight.

Het tennistoernooi, dat maandag aftrapt, zou de tweede keer zijn dat de in mei bevallen hertogin van Sussex in het openbaar verschijnt. Begin deze maand was de echtgenote van prins Harry aanwezig bij Trooping the Colour, de officiële festiviteiten rond de verjaardag van koningin Elizabeth.

Ook vorig jaar kwam Meghan de tennisster aanmoedigen op Wimbledon. Toen zat ze samen met schoonzus Catherine in het publiek. Het is echter te hopen voor Serena dat de aanwezigheid van de hertogin haar dit keer meer geluk brengt. De Amerikaanse verloor destijds de finale van de Duitse Angelique Kerber.