"Meer water": Beyoncé stuurt Reese Witherspoon flessen van eigen champagne na Golden Globes

10 januari 2020

07u50 0 Celebrities Na hun ontmoeting bij de uitreiking van de Golden Globes, hebben Beyoncé en Jay-Z een cadeautje gestuurd aan Reese Witherspoon. De actrice laat in haar Instagram Story donderdag zien dat er een doos champagne van 'Bey en Jay' is bezorgd bij haar thuis.

Het presentje komt niet zomaar. Tijdens de ceremonie raakten Witherspoon en tafelgenoot Jennifer Aniston door hun water heen. De ‘Friends’-actrice deelde op haar Instagram het verhaal dat Reese daarop naar de tafel van buren Beyoncé en Jay-Z stapte om een glaasje champagne te ontfutselen. Het bekende stel had namelijk een paar flessen van hun eigen champagnemerk, Ace of Spades, meegenomen naar de uitreiking.

Bij de doos champagne die Beyoncé naar Witherspoon stuurde zat een briefje met daarop de boodschap "Meer water", zo leest de actrice voor in haar video. Vervolgens laat ze zien dat zij samen met haar moeder geniet van een glaasje van de drank. Dat deden ze om half twaalf 's ochtends maar, zo grapt de ‘Big Little Lies’-ster, "Het is ergens vijf uur, toch?”

Y‘all Jay and Bey sent Reese Witherspoon some champagne! Lmao pic.twitter.com/WXHl6IY3uO ø(@ fckafalsearrest) link