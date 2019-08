‘McSteamy’ uit ‘Grey’s Anatomy’ praat eindelijk over de video van zijn triootje: “Nog altijd geen idee hoe dat uitgelekt is” Redactie

07 augustus 2019

14u00

Bron: TV FAMILIE 0 Celebrities Al jaren is Eric Dane (46) een gevierde tv-ster. Uiteraard omwille van zijn rol als dr. Mark Sloan in ‘Grey’s Anatomy’. Zijn looks zorgden ervoor dat hij - net als zijn collega Patrick Dempsey (McDreamy) - een bijnaam kreeg: Dr McSteamy. Het leven van Eric Dane leest als een succesverhaal. Maar zijn privéleven, dat is iets heel anders. “H et gevolg van die gelekte video van tien jaar geleden’, zegt Eric nu voor het eerst.

“Vanaf toen liep het helemaal verkeerd tussen mijn vrouw (actrice Rebbeca Gayheart, red.) en mij. Vandaar dat we twee jaar geleden uit elkaar zijn gegaan en zij de echtscheiding aanvroeg.” Die bewuste video zorgde namelijk voor flink wat opschudding. Het is dan ook geen ‘gewoon’ filmpje... Het was een opname van een stoeipartij: Eric en zijn vrouw die een stomend triootje beleefden met ex-Miss Teen America Kari Ann Peniche (nu 35).

Kop van jut

“Ach, het was een zot idee na een feestje waarop we te veel hadden gedronken”, zegt Eric Dane nu. “We kenden Kari niet eens zo goed. Maar ze was leuk en knap. Zij was er wel voor te vinden, voor een triootje. En dus belandden we met z’n drieën in een jacuzzi.”

Ze filmden het hele gebeuren, en die video lekte dus uit op het internet. “Nog altijd heb ik geen idee hoe dat is kunnen gebeuren”, zegt de voormalige ‘Grey’s Anatomy’-ster. “Hoe dan ook mijn vrouw, Kari en ik waren de kop van jut. Het was enorm gênant. Maar ik vind nog altijd niet dat we toen iets verkeerd hebben gedaan. Ik bedoel: we waren drie volwassenen. Ik moet me nergens voor verontschuldigen. En ik had toen ook geen spijt van wat we gedaan hadden.”

(lees verder onder de foto)

Veel spijt

Maar nu heeft hij dat dus wél. “Mijn vrouw Rebecca trok het zich enorm aan”, zegt Dane. “Je moet weten: ik heb haar moeten overtuigen om mee te doen. Zij zag seks met een extra vrouw eigenlijk niet zitten. Uiteindelijk stemde ze toch toe, uit liefde voor mij. En toen die beelden uitlekten en de hele wereld ze kon zien...”

Rebecca schaamde zich dood. En ze heeft het haar man allemaal erg kwalijk genomen. “Bij elk ruzietje bracht Rebecca het ter sprake”, zegt Eric. “Dat gênante incident was als een woekerende kanker in ons huwelijk. En uiteindelijk hebben we die kanker niet kunnen verslaan. Rebecca verloor haar liefde voor mij. Dat vind ik nog altijd heel erg.”

Grote fout

De acteur heeft geprobeerd z'n huwelijk te redden. Ook omdat het koppel na dat beschamende incident toch nog twee kinderen kreeg. “Ik had gehoopt dat een kind - en daarna dus nog één - alles weer recht zou trekken tussen ons”, zegt Eric Dane. “En dat leek eerst zo. Maar helaas... Dat filmpje blijft maar opduiken op het internet. Het verdwijnt nooit. En Rebecca vond dat verschrikkelijk. Dat triootje, en zeker dat filmpje... Wat een fout van mij. Dat stomme idee heeft het mooiste wat ik had kapotgemaakt.”