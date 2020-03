‘Marvel’-actrice openhartig over moeilijk jaar: “Ik voel me vaak alleen en ongezien ...” SDE

09 maart 2020

16u25 0 Celebrities Op sociale media schetst Evangeline Lilly (40) - net zoals zoveel andere sterren - doorgaans een fraai plaatje van haar leven. Maar in een opvallend openhartige post ontkrachtte de ‘Lost’-actrice vrijdag dat schijnbaar perfecte beeld.

“Vorig jaar was zo moeilijk voor me, maar ik wilde het niet met jullie delen", begint Evangeline Lilly haar bericht op Instagram. “Ik wil geen donkere wolk in jullie wereld zijn. Alles wat ik ooit wilde doen, was vreugde brengen. Zonneschijn brengen. Ik wilde niet dat een perfect goede dag verpest zou worden door mijn bericht. Maar binnenin worstel ik erg met het gevoel dat ik alleen maar ben wat iedereen volgens mij wíl dat ik ben. Ik voel me vaak alleen en ongezien ...”

Trauma’s

De actrice, die onlangs nog te zien was in ‘Avengers: Endgame’ en ‘Ant-Man and the Wasp’ ondersteunt haar boodschap met twee foto’s. Op de ene zit Evangeline met het hoofd in de handen op de grond, op de andere kijkt ze met gebroken blik recht in de camera (zie onder, scrollen met de pijltjes, red.). “Ik heb altijd geweten dat ik sterk was”, vervolgt ze. “Sterk genoeg, geloofde ik, om al mijn pijn en die van anderen te bewaren. Dus ik hield het allemaal vanbinnen, voor mezelf, en maakte plaats om ook jouw pijn te bewaren. Publiekelijk verborg ik mijn diepste trauma’s en lachte ik in het gezicht van mijn diepste pijn. Tot ik vorig jaar brak.”

“Plots moest ik mijn zwakheden en mijn limieten onder ogen komen”, klinkt het. “Mijn trauma’s en mijn angsten. Ik had geen keuze: ofwel zou ik accepteren dat ik gelimiteerd ben ofwel zou ik verdergaan op deze weg van perfectionistische ontkenning, die uiteindelijk tot mijn dood zou leiden.”

Uit de put

Ondertussen gaat het beter met Evangeline, vertelt ze: “Langzaam maar zeker kom ik uit die put.” Toch maakt ze zich zorgen om het effect van haar bekentenis op haar fans, geeft ze toe. “Ik heb het gevoel dat het nutteloos is om het licht te delen wanneer jullie mijn duisternis niet kennen. Maar ik vraag mezelf af: zou je mijn duisternis wel willen kennen als ik het zou delen?”

De actrice geeft geen verdere details over het trauma waarnaar ze verwijst. Toch reageren haar fans met woorden vol steun. “Jouw kwetsbaarheid maakt je sterk”, schrijft actrice Michelle Monaghan. “Ik ben hier voor ALLES, schoonheid. Wat je ook meemaakt. Ik hou van je.” En een fan laat weten: “Ik vond het erg om over je pijn te horen. Het spijt me ook dat je de nood voelde om die pijn te verbergen. Het stigma dat rond depressie en angststoornissen hangt is bizar. Het is geen zwakheid, het is een chemische onevenwichtigheid.”