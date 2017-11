"Mariah Carey onderging maagverkleining" TDS

Bron: Entertainment Tonight 0 Photo News Celebrities Er is steeds heel wat te doen rond het gewicht van Mariah Carey. Nu beweren bronnen dat de zangeres een maagverkleining liet uitvoeren. "Ze was onzeker", klinkt het op website Entertainment Tonight.



Mariah zou volgens de bronnen al zo’n zes weken geleden onder het mes zijn gegaan. De 'All I Want For Christmas'-zangeres zou onzeker zijn geweest omdat ze haar kilo's maar niet onder controle zou krijgen. Aan dat steeds schommelende gewicht wou ze een einde maken.

"Ze voelt zich nu veel beter over zichzelf", zegt een bron tegen de website. "Dit is een nieuw begin voor haar." Volgens de website was Mariah vorige week te gast bij het TCL Chinese Theatre in Hollywood. Daar kwam ze "zichtbaar slanker" opdraven.

