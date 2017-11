'Magnum P.I.' acteur John Hillerman (84) overleden MVO

Acteur John Hillerman is op 84-jarige leeftijd overleden, dat laat zijn familie via hun woordvoeder weten. John stond vooral bekend als Jonathan Higgins in de detectivereeks 'Magnum P.I.'

Hoewel hij eigenlijk afkomstig was uit Texas, werd zijn Britse accent zijn handelsmerk. Hij acteerde jarenlang aan de zijde van Tom Selleck (72), die de rol van Thomas Magnum vertolkte.

Johns doodsoorzaak is voorlopig nog niet bekend, maar hij overleed in zijn huis in Houston.