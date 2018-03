"Maak kennis met Tony Bieber": Justin zaait verwarring met vreemde foto SD

22 maart 2018

13u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Justin Bieber (24) lijkt serieus het noorden kwijt te zijn sinds Selena Gomez twee weken geleden van het toneel verdween. Vorige week kon er geen lach meer af op de première van 'Midnight Sun', deze week dook hij het nachtleven in met model Baskin Champion en gisteren postte hij een wel heel vreemde foto op Instagram.

"Het is tijd om je kennis te laten maken met mijn broer, Tony Bieber", schrijft hij bij een bewerkte foto van zichzelf op Instagram. Op de foto zien we een close-up van Justins gezicht met een uitgerekte neus en nek, vervormde oren en lippen en een halflange paardenstaart. Hoewel Tony nog maar weinig weg heeft van Justin, onthullen de tatoeages in zijn nek duidelijk zijn identiteit.

Het lijkt erop dat Justin op de dool is sinds zijn relatie met Selena eerder deze maand barsten begon te vertonen. Volgens bronnen probeert hij Selena jaloers te maken door met andere vrouwen in het openbaar te verschijnen. Eerder deze week was Justin samen met Baskin Champion, een Sports Illustrated fotomodel, aanwezig bij een concert van Craig David in Los Angeles. “Ze leken het erg naar hun zin te hebben met elkaar en waren heel intiem”, vertelde een insider aan Entertainment Tonight.

Naar verluidt kennen Justin en Baskin elkaar al een tijdje maar toch doen er geruchten de ronde dat dit het begin is van een nieuwe romance. Anderen zijn ervan overtuigd dat Justin simpelweg 'de tijd aan het doden is' tot Selena terug is van haar reis naar Australië.

It’s time I introduced you to my brother Tony Bieber Een foto die is geplaatst door null (@justinbieber) op 22 mrt 2018 om 01:51 CET