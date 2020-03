‘Lost’-acteur Daniel Dae Kim besmet met coronavirus BDB

20 maart 2020

07u58

Bron: ANP 3 Celebrities Daniel Dae Kim (51), die onder andere te zien was in de series ‘Lost’ en ‘Hawaii Five-0', is besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft hij laten weten via een een video, die hij opnam in zijn huis op Hawaii.

"Dag iedereen, gisteren is duidelijk geworden dat ik besmet ben met het coronavirus”, zegt hij in het filmpje op Instagram. “Vooralsnog ziet het ernaar uit dat alles goed komt, maar ik wilde dit graag met jullie delen. Hopelijk hebben jullie hier iets aan. Blijf rustig en blijf vooral gezond.”

De 51-jarige Kim verbleef de afgelopen weken in New York vanwege tv-opnames, die inmiddels zijn stopgezet. Hoewel hij zich in eerste instantie nog prima voelde, kreeg de acteur op weg terug naar huis last van pijn in de keel. "Meteen nadat ik was geland, belde ik mijn dokter op Hawaii, die me vroeg om mijn symptomen op te noemen. Eenmaal thuis heb ik me afgezonderd van de rest van de familie om hen niet in gevaar te brengen en om zelf uit te rusten. Later die avond voelde ik pijn op mijn borst en ging mijn temperatuur omhoog. Toen zei de dokter dat ik me moest laten testen. Uit de resultaten bleek dat ik besmet ben met corona.”

Boodschap aan tieners

De acteur vervolgt: "Hoewel ik er in dit filmpje misschien vrolijk en niet eens zo heel ziek uitzie, wil ik dat jullie weten dat ik dagen achtereen in bed heb gelegen. Ik richt deze boodschap met name aan de tieners en millennials die dit virus nog niet zo serieus nemen. Zij feesten er nog steeds vrolijk op los, alsof er niets aan de hand is. Nou jongens, geloof me: dit gebeurt echt. Als je dit niet met de juiste medische zorg aanpakt, dan breng je miljoenen levens van anderen in gevaar. Dus alsjeblieft, volg de opgelegde richtlijnen en zorg voor jezelf en elkaar. En vergeet niet je handen te wassen!".