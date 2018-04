'Lord of the Rings'-acteur Ian McKellen heeft zijn eigen begrafenis al gepland: "Ik sta elke dag stil bij de dood" MVO

16 april 2018

12u43 0 Celebrities Sir Ian McKellen (78), vooral bekend door zijn rol als toveraar Gandalf in de 'Lord of the Rings'-reeks, liet in een recent interview vallen dat hij zijn begrafenis al lang gepland heeft. "Ik was constant bezig met de dood, dus ik heb alle voorbereidingen al getroffen."

Het idee is misschien een beetje eng, maar McKellen zag er baat bij om zijn eigen begrafenis tot in de puntjes te plannen. Over het algemeen staat hij nuchter tegenover de dood. "Het zou mij wel eens kunnen overkomen, ja", zei hij daar onlangs nog over. "Daar sta ik elke dag bij stil."

De acteur wil vooral dat zijn nagedachtenis gevierd wordt, in plaats van een begrafenis in droeve mineur te houden. "Ik wil graag dat het 'feestelijk' wordt. Ergens in een theater met gratis toegang, met een dienst die écht memorabel is. Uiteraard mogen er ook veel mooie mensen aanwezig zijn."

"Oh, wat zou ik graag naar zo'n begrafenis gaan!", maakte hij die gedachte af. Gezien dat uiteraard niet mogelijk is, grapte hij: "Misschien kunnen we een generale repetitie houden voor ik ga?"