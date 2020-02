‘Lord Of The Rings’-acteur Elijah Wood in het geheim vader geworden van eerste kind MVO

20 februari 2020

10u00

Bron: ANP 0 Celebrities Elijah Wood is voor het eerst vader geworden. De ‘Lord of the Rings’-acteur onthulde vorig jaar februari al dat zijn vriendin Mette-Marie Kongsved in verwachting was, maar de baby is inmiddels geboren.

Het is niet bekend wanneer het kindje is geboren en hoe het heet. De 39-jarige Elijah en de Deense producent kwamen er met kerstavond 2018 achter dat ze ouders zouden worden, vertelde de acteur een jaar geleden in de talkshow ‘Late Night with Seth Meyers’.

Het koppel leerde elkaar in 2017 kennen op de set van de film ‘I Don’t Feel At Home In This World Anymore’. Sinds begin 2018 zijn Elijah en Mette-Marie officieel een setje.