‘Lolita’-ster Sue Lyon overleden

28 december 2019

17u09

De Amerikaanse actrice Sue Lyon is op 73-jarige leeftijd overleden. Ze werd bekend met haar vertolking in 'Lolita', de film van Stanley Kubrick. Haar goede vriend Phil Syracopoulos maakte haar dood bekend. Sue zou al een tijdje in slechte gezondheid zijn.

Hoewel ze in meer dan 24 films en televisiereeksen meespeelde, is Sue Lyon vooral bekend voor één film: ‘Lolita’. Daarin raakt een man van middelbare leeftijd geobsedeerd door een 12-jarig meisje, gespeeld door de toen 14-jarige Sue. Om dichter bij het meisje te raken, trouwt de man met haar moeder. Toen Sue gecast werd, toonde Nabokov, de auteur van het boek waarop de film gebaseerd is, zich tevreden. “Ze is de perfecte nymphet (vroegrijp meisje, red.)”, vertelde hij.

Sue trad verschillende keren in het huwelijksbootje, maar het was vooral haar huwelijk met een zekere Cotton Adamson die de kranten haalde. Op het moment van de inzegening zat de man namelijk in de cel voor doodslag en diefstal. Een jaar later, toen ze gingen scheiden, gaf ze toe dat het huwelijk een effect had gehad op haar carrière. “Heel wat mensen uit de filmwereld, waaronder producenten en filmdistributeurs hebben me verteld dat ik een job niet krijg omdat ik getrouwd ben met Cotton”, zei ze toen. Sue laat een dochter, Nona, achter.