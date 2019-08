‘Lizzie McGuire’ komt na 15 jaar terug, maar hoe is het de hoofdrolspelers vergaan? SDE

24 augustus 2019

15u28 1 Celebrities Gisterenavond kwam Disney met groot nieuws: de serie ‘Lizzie McGuire’ maakt een terugkeer, met actrice Hilary Duff opnieuw in de hoofdrol. Of de andere acteurs uit de reeks ook opnieuw in de huid van hun personages mogen kruipen, is nog onduidelijk. In afwachting kijken we even hoe het hen in tussentijd is vergaan.

Hilary Duff - Lizzie McGuire

Hoofdrolspeelster Hilary Duff is veruit de bekendste actrice uit het rijtje. Ze is nog maar 31, maar haar cv is toch al behoorlijk goed gevuld. Niet alleen bouwde ze een succesvolle zangcarrière uit - met ongeveer 15 miljoen verkochte albums - maar ze bleef ook rustig verder werken aan haar acteercarrière. Zo is ze te zien in de film ‘The Haunting of Sharon Tate’ en heeft ze een vaste rol in de tv-serie ‘Younger’. Maar Duff maakte de laatste jaren vooral tijd voor haar gezin. Zo heeft ze een zoontje Luca (7) uit haar eerste huwelijk met Mike Comrie, en kreeg ze vorig jaar met verloofde Matthew Koma een dochtertje, Banks Violet.

Lalaine Vergara-Paras - Miranda

Lalaine mocht Miranda spelen, de beste vriendin van Lizzie. Meteen nadat de show eindigde koos ze echter voor een carrière in de muziek: zo speelde ze basgitaar in de groep Vanity Theft. De afgelopen jaren was ze af en toe nog eens te zien in een bijrolletje op tv, maar niets van betekenis. Zo speelde Lalaine onder meer mee in ‘Raymond & Lane’, ‘Off the Clock’ en ‘Shane Dawson TV’.

Adam Lamberg - David ‘Gordo' Gordon

Lizzie had natuurlijk ook een beste vriend, Gordo, die hopeloos verliefd op haar was. De jongen met het donkere krulhaar werd gespeeld door Adam Lamberg. Op twee kleine rolletjes na zegde hij het acteren helemaal vaarwel. Lamberg volgde een bachelor in geografie en werkt momenteel als ontwikkelingsmedewerker bij het Irish Arts Center in New York.

Jake Thomas - Matt McGuire

Jake Thomas kreeg de eer om Lizzie’s jongere broer Matt te vertolken. Na ‘Lizzie McGuire’ bleef de man acteren. Hij kreeg een bijrol in zowat elke tv-serie toebedeeld, zoals ‘Cold Case’, ‘CSI: NY’, ‘S.W.A.T.’ en ‘Triangle’. Toch lijkt zijn grote liefde fotografie te zijn. Op zijn Instagram-pagina zijn dan ook talloze artistieke beelden van zijn hand te vinden.

Hallie Todd - Jo McGuire

Jo, Lizzie’s strenge moeder, werd gespeeld door Hallie Todd. Ze acteert nog steeds. Zo was ze te zien in ‘The Last Champion’, een film waarvoor ze zelf het scenario schreef. Dat ook schrijven een passie is, blijkt uit het feit dat ze ook twee boeken op haar naam heeft staan: ‘Being Young Actors' en ‘Parenting the Young Actor’. Daarnaast heeft Todd een eigen acteerstudio in Santa Barbara waar ze hoopvolle acteertalenten lesgeeft.

Robert Carradine - Sam McGuire

Robert Carradine mocht Lizzie’s vader, Sam McGuire, vertolken, al had hij al behoorlijk wat acteerervaring voordien. Zo speelde hij Lewis Skolnick in ‘Revenge of the Nerds’. En ondanks zijn bijna pensioengerechtigde leeftijd (64), blijft hij volop aan het werk. Zo heeft hij volgens IMDb nog vier nieuwe films op de planning staan, die na 2019 moeten uitkomen.

Ashlie Brillault - Kate Sanders

Ashlie Brillault vertolkte in de reeks Kate Sanders, de voormalige beste vriendin van Lizzie die later haar vijand werd. Nadat de show eindigde in 2003 stopte Brillault met acteren en ging ze studeren. Eerst behaalde ze een bachelor in politieke wetenschap, daarna ging ze rechten studeren. De voormalige actrice is getrouwd en heeft een dochter.

Clayton Snyder - Ethan Craft

Clayton Snyder deed heel wat tienerharten sneller slaan als de knappe Ethan Craft. Na de show speelde hij een tijdje waterpolo in verschillende ploegen, waaronder het Amerikaanse nationale team, maar tegenwoordig focust hij zich opnieuw op het acteren. Zo was hij al te zien in de serie ‘Edgar Allan Poe’s Murder Mystery Dinner Party’ en de films ‘Alien Warfare’ en ‘Her side of the bed’.