'Lindsay Lohan is een wandelende nachtmerrie' MVO

02 oktober 2018

09u53

Bron: ANP 0 Celebrities Het filmpje van Lindsay Lohan, waarin ze naar zeggen straatkinderen van kidnapping probeert te redden, doet nog steeds veel stof opwaaien. Lohan, die inmiddels alweer lachend op straat in Parijs gesignaleerd is, zou volgens insiders 'nog steeds keihard aan het feesten zijn met daarbij behoorlijk wat drank op'.

"Ze is gewoon een nachtmerrie voor de mensen om haar heen. Ze is geen spat veranderd in vergelijking met voorgaande jaren," aldus de bron. Lindsay's reputatie in Hollywood is dan ook niet al te best meer, nadat ze meerdere malen gearresteerd werd voor onder andere rijden onder invloed en diefstal. Recentelijk kreeg de vroegere kindster nog een taakstraf van 240 uur opgelegd vanwege roekeloos rijgedrag.

De afgelopen maanden was Lindsay vooral op Mykonos, waar ze opnames had van haar eigen realityshow Lohan Beach Club voor MTV. De zender heeft nog niet gereageerd op het incident van afgelopen weekend. Het is de bedoeling dat de show in 2019 op tv komt.