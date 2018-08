'Liam Payne verliefd op Instagrammodel na breuk met Cheryl Cole' MVO

12 augustus 2018

17u15 0 Celebrities Slechts zes weken na de breuk met Cheryl Cole lijkt Liam Payne weer verliefd. Volgens The Sun flirt de 24-jarige zanger met het 18-jarige Instagrammodel Maya Henry.

Liam en Maya werden vorige maand samen gesignaleerd tijdens een mode-evenement in Italië. Kort daarna werden ze feestend gezien aan boord van een jacht in Cannes en afgelopen week zouden de twee een date hebben gehad in het exclusieve Londense hotel Bulgari. Payne en Henry hebben elkaar overigens al eens ontmoet in 2015 tijdens een meet & greet van One Direction. De zanger zou zich hier echter niets van kunnen herinneren.

"Liam en Maya kunnen het goed vinden. En ze is een prachtige meid", aldus een insider. Toch benadrukt de bron dat het niet serieus is tussen de twee. "Ze hebben een paar keer gezoend, maar hij heeft geen haast om weer te gaan daten en hij is zeker niet klaar voor een serieuze relatie. Liam focust zich momenteel op werk. En boven alles heeft Bear zijn hoogste prioriteit."

Begin juli maakten Liam en Cheryl op Twitter bekend dat ze uit elkaar gingen. Het stel begon in 2016 te daten en in maart van 2017 kondigden ze de geboorte van hun zoon Bear aan.

bts Een foto die is geplaatst door null (@maya_henry) op 07 aug 2018 om 04:01 CEST