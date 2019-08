'Liam Hemsworth wil terug naar Australië na breuk met Miley Cyrus’ SDE

20 augustus 2019

21u50

Bron: Page Six/RadarOnline 2 Celebrities Het ziet ernaar uit dat Liam Hemsworth (29) het liefst zoveel mogelijk afstand tussen zichzelf en zijn ex-vrouw, Miley Cyrus (26) wil krijgen. De acteur zou volgens RadarOnline opnieuw naar thuisland Australië willen verhuizen, waar ook zijn familie woont.

Ingewijden vertellen aan RadarOnline: “Hij zal nog steeds naar Los Angeles komen voor zaken en om films op te nemen, maar deze hele ervaring heeft Liam er nog maar eens van overtuigd dat Hollywood niets voor hem is.” En dus verblijft de jonge acteur nu al in zijn thuisland Australië, waar hij samen met zijn broer Chris en andere familieleden zijn tijd doorbrengt. “Liam neemt een lange pauze en bevindt zich in Byron Bay met zijn broer en vrienden", laten de bronnen weten. “Hij doet er aan surfen en denkt er veel na. Daarna zal hij bedenken wat zijn volgende stap zal zijn.”

Voorlopig logeert Liam bij broer Chris, maar het ziet er dus naar uit dat de acteur binnenkort zijn eigen stekje zal gaan zoeken in Australië. Alles om maar niet in de buurt van zijn ex Miley te moeten zijn. Die amuseert zich ondertussen kostelijk met nieuwe vlam Kaitlynn Carter. Tijdens een feestje in Soho House in Hollywood werden de twee al zoenend gezien, en dat ging er hevig aan toe. “Ze waren echt geobsedeerd door elkaar”, vertelde een ooggetuige aan Page Six. “Ze konden hun handen niet van elkaar af houden. Ze kusten overal: in de wc, aan de bar, in het midden van de dansvloer. Ze hadden in principe gewoon seks. Het lijdt geen twijfel dat ze een koppel zijn.”