'Lesbische Batwoman' Ruby Rose geen fan van sociale media: "Het maakt het leven voor LGBTQ-kinderen moeilijker"

05 augustus 2019

14u54

Bron: Metro UK

Celebrities

Binnenkort maakt Ruby Rose (33) haar opwachting als de eerste lesbische Batwoman in de gelijknamige tv-serie. De Australische actrice - die zelf ook lesbisch is - denkt dat dit soort tv-series het gemakkelijker kan maken voor jongeren die worstelen met hun geaardheid, maar vreest ook dat er nog een lange weg te gaan is.

“Denk ik dat het leven gemakkelijker zou zijn, moest ik nu in de middelbare school zitten?”, vroeg Ruby Rose zich af tijdens een bijeenkomst van de Television Critics Association. Daarmee verwees ze naar het feit dat ze op twaalfjarige leeftijd gepest werd toen ze zich outte als holebi. “Nee. Sociale media zijn angstaanjagend.”

Ze vervolgde: “Ik denk dat we qua aanvaarding al ver gekomen zijn. Op een manier zijn sociale media geweldig, want je kan gemakkelijk gemeenschappen vinden. Je kan mensen vinden die net zoals jijzelf zijn, en die je zullen ondersteunen.” Maar toch zijn er ook negatieve kanten, vindt Rose. “Tegelijkertijd is het ook een heel scala aan mensen die je kunnen aanvallen terwijl jij gewoon thuis in je slaapkamer zit. Toen ik thuis zat, was ik veilig, maar nu voelen kinderen heel veel druk.”