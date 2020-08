“Leonardo wil niets meer met Johnny te maken hebben”: explosieve rechtszaak zet vriendschap tussen DiCaprio en Depp onder druk BDB

14 augustus 2020

12u55

Bron: Telegraaf 0 Celebrities De goede band tussen Johnny Depp (57) en Leonardo DiCaprio (45) staat onder druk. Dat vertelt een goeie vriend van de ‘Titanic’-acteur in het Amerikaanse blad New Idea. Reden: de De goede band tussen Johnny Depp (57) en Leonardo DiCaprio (45) staat onder druk. Dat vertelt een goeie vriend van de ‘Titanic’-acteur in het Amerikaanse blad New Idea. Reden: de rechtszaak van Johnny Depp tegen The Sun die de voorbije weken heel wat belastend materiaal over de ‘Pirates Of The Caribbean’-ster naar buiten bracht.



Depp spande de rechtszaak zelf aan nadat The Sun hem in 2018 een “vrouwenmepper” had genoemd in een artikel. De krant gebruikte die term nadat z'n ex Amber Heard (34) beweerde dat ze 14 keer fysiek mishandeld was tijdens hun relatie. Tijdens het drie weken durende proces regende het beschuldigingen tussen beide partijen en werden ook foto’s getoond waarop Depp onder andere dronken naast z’n bed lag. De acteur gaf toe al lang met drugs en alcohol te worstelen, maar bleef z'n onschuld uitschreeuwen over de beschuldigingen van mishandeling.

Ook als de rechter Depp binnenkort onschuldig zou verklaren, heeft het proces de reputatie van de acteur geen goed gedaan. Volgens New Idea zouden verschillende grote filmstudio’s, waaronder Disney, niet meer geneigd zijn om met hem samen te werken. En ook collega-acteurs zouden afstand willen nemen van Depp. Leonardo DiCaprio bijvoorbeeld, die een goede band met Johnny onderhield sinds hun kennismaking in 1993 op de set van ‘What’s Eating Gilbert Grape’.

Pompoenhoofd

De getuigenis van Amber tijdens het proces zit daar voor iets tussen. “Johnny dacht continu dat ik aanpapte met m’n tegenspelers”, vertelde ze. “Zo vermoedde hij dat ik affaires had met onder meer Leonardo DiCaprio, Liam Hemsworth, Kevin Costner, Billy Bob Thornton, Channing Tatum, James Franco en Kelly Gardner. Hij begon dan ook allerlei denigrerende bijnamen te geven aan mijn zogezegde minnaars. Leonardo was bijvoorbeeld ‘pompoenhoofd’.”

Die getuigenis schoot volgens een goede vriend van DiCaprio in het verkeerde keelgat bij de acteur. “Leo is woedend dat hij wordt meegetrokken in dit schandaal”, vertelt de bron. “Hij wil niets meer met Johnny te maken hebben, noch privé, noch voor de camera. Depp ligt eruit. De man is extreem jaloers. Van Leonardo hoeft hij niets meer te verwachten, die is helemaal klaar met hem.”

